ЗМІ опублікували нові стенограми розмов Сіярто з Лаврова: координували позиції щодо санкцій, енергетики та вступу України в ЄС

З розмов можна зрозуміти, що Сіярто не просто "обмінювався інформацією", а системно погоджував кроки Угорщини.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив нові записи телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Розмови охоплюють період із грудня 2023-го до серпня 2025 року і показують, що Сіярто не просто обмінювався інформацією, а системно погоджував кроки Угорщини, використовуючи їх на користь Кремля.

За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у Європейському Союзі, зокрема щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС. В одній із розмов він навіть погодився надіслати російській стороні документ, який стосувався мовного питання в українських регіонах, де проживають нацменшини, пояснюючи це як «не проблему».

Лавров: «Петер, я хотів зателефонувати і перевірити, яких компромісів ви досягли з Європейським Союзом щодо початку переговорів України про членство. Є повідомлення, що вирішальну роль відіграла мова національних меншин.»

Сіярто: «Абсолютно. Так і було.»Лавров: «Ми намагаємося отримати точний документ, але…»

Сіярто: «Я надішлю його вам. Це не проблема.»

Лавров: «Добре, Петер, якщо ви можете надіслати мені документ, я буду вдячний.»

Сіярто: «Я одразу це зроблю. Надішлю його через ваше посольство в Москві, а мій посол передасть його вашому керівнику апарату, і тоді він буде у вашому розпорядженні.»

Водночас угорський міністр активно обговорював з Лавровим санкційні пакети, намагаючись зберегти енергетичні канали для постачання російського газу в Угорщину.

Він розповідав, як Будапешт разом зі Словаччиною блокує або пом’якшує рішення ЄС, і пояснював це «захистом національних інтересів». В іншій розмові Сіярто повідомляє Лаврову про внутрішні дискусії в Брюсселі щодо блокування 18-го санкційного пакета ЄС проти Росії, що розроблявся влітку 2025 року:

Сіярто: «Я сказав їм, що ми знову боремося з пропозицією Європейської Комісії відключити нас від джерел енергії з Росії. І я попросив їх переконатися, що ваш президентський указ буде продовжений, що дозволяє нам платити за газ»

Лавров: «Ми знаємо, що наші друзі, як Віктор Орбан і ти, і Роберт Фіцо, нас розуміють.»

Журналісти зазначають, що такі дії фактично дозволяли Угорщині впливати на одностайні рішення Євросоюзу та водночас відстежувати внутрішню позицію Москви.

Записи телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим показують, як Будапешт системно відстежував та погоджував свої дії з Кремлем.

Однією з тем, яка особливо цікавила Петера Сіярто, був скасований обід між Путіним і Трампом та швидкий від’їзд російського президента з США після коротких переговорів.

Сіярто запитав Лаврова, чи це не сигнал поганого настрою чи розчарування. Лавров запевнив, що обід «ніколи не скасовувався», і додав, що сам він не дуже хотів би його відвідувати.

Сіярто: Сергію, я хотів привітати — бачу, що були успіхи. Угорщина підтримує ваші зусилля сьогодні.

Лавров: Так, ми цінуємо заяву прем’єра, інші європейці теж повинні звернути на це увагу.

Сіярто: Чи все пройшло добре, як подають у медіа?

Лавров: Президент чітко заявив, що саміт був успішним. Тепер черга за Зеленським.

Сіярто: А що з економічною співпрацею з американцями?

Лавров: Це не обговорювалося.

Сіярто: Добре. Тобто економіка не на порядку денному?

Лавров: Ні.

Сіярто: Що ж, тоді зрозуміло.

Лавров: Ми обговорювали інші речі, але щодо України чітко пояснили: довгостроковий мир важливіший за припинення вогню.

Сіярто: Так, корінні причини конфлікту мають бути усунені.

Лавров: Абсолютно.

Цей фрагмент демонструє, як Угорщина координувала свої дії з Москвою, відстежуючи міжнародні процеси навіть у США та НАТО, і постійно тримала Кремль у курсі дипломатичних подій, що прямо впливало на позиції ЄС щодо України.

Тон розмов Сіярто і Лаврова часто звучав дружнім, що, на думку європейських чиновників, свідчить про готовність Угорщини діяти в інтересах Москви всупереч спільній позиції ЄС.