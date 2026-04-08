У Греції з наступного року заборонять доступ до соцмереж для дітей до 15 років

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.
"Тепер я впевнений, що багато хто з вас, молодших, розсердиться на мене... Якби я був у вашому віці, можливо, я б відчував те саме, але наша роль не полягає в тому, щоб бути приємними", – сказав Міцотакіс, звертаючись до дітей.
Тепер Греція підштовхуватиме Європейський Союз до схвалення подібних заходів, додав очільник уряду.
- Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія. Однак, депутати не підтримали це рішення.
- Подібне рішення анонсував також прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
- Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.
- У березні Австрія заявила, що готується заборонити соцмережі дітям до 14 років
- У німецькому Бундестазі також виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.
- У грудні минулого року в Австралії почала діяти заборона на соціальні мережі для користувачів віком до 16 років.