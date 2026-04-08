У Греції з наступного року заборонять доступ до соцмереж для дітей до 15 років

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Тепер я впевнений, що багато хто з вас, молодших, розсердиться на мене... Якби я був у вашому віці, можливо, я б відчував те саме, але наша роль не полягає в тому, щоб бути приємними", – сказав Міцотакіс, звертаючись до дітей.

Тепер Греція підштовхуватиме Європейський Союз до схвалення подібних заходів, додав очільник уряду.