CNN: США та Іран досягнуть вночі угоди, очікуються "хороші новини"

Дипломатія може все ж узяти гору над зброєю.

Джерело агенції CNN на Близькому Сході стверджує, що упродовж наступних годин очікуються "хороші новини" щодо переговорів між США та Іраном, які відбуваються за посередництва Пакистану.

Безпосередньо керує процесом урегулювання керівник пакистанської армії, фельдмаршал Асім Мунір. Речником політичних питань виступає прем'єр-міністр країни Шебаз Шаріф, який запропонував Ірану та США укласти перемир'я на два тижні із розблокуванням Ормузької протоки.

Угода між сторонами має бути досягнута ввечері за східноамериканським часом - тобто вночі за Києвом. За словами Шаріфа, дипломатичні зусилля "просуваються поступово, але сильно з можливістю привести до значних результатів у найближчому майбутньому".

Президент США Дональд Трамп погрожував Ірану значною ескалацією у відповідь на небажання Тегерана відкрити вільне судноплавство в Ормузькій протоці. Білий дім прямо вказував на намір знищити об'єкти цивільної інфраструктури ісламської республіки, включно з електростанціями та мостами.