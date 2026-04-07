ЗМІ: Американську журналістку, викрадену в Іраку - звільнили

Американську журналістку Шеллі Кіттлесон, яку минулого тижня викрали в Багдаді - звільнили.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іракських чиновників.

Як пише видання, це сталася після того, як іракське ополчення «Катаїб Хезболла», яке підтримується Іраном, заявило про рішення звільнити Кіттлсон. Умовою було те, що вона повинна «негайно покинути країну» після свого звільнення.

Повідомляється, що в обмін на звільнення журналістки будуть звільнені кілька членів групи, яких раніше затримувала іракська влада.

Як повідомили джерела AP, Шеллі Кіттлесон було звільнено вдень 7 квітня. До звільнення вона утримувалася в Багдаді.

У своїй заяві «Катаїб Хезболла» заявили, що їх рішення було ухвалено «на знак визнання патріотичної позиції прем'єр-міністра Іраку, який йде у відставку». Там додали, що «ця ініціатива не буде повторена в майбутньому».