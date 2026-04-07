Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
В Ірані заявили про удари США та Ізраїлю по острову Харк – головному вузлу експорту нафти країни

Також іранські медіа повідомили про удари по двох мостах. 

США проводять операцію «Епічна лють», 28 лютого 2026
Фото: Центральне командування США

Острів Харк в Ірані зазнав кількох ударів, передає Reuters із посиланням на іранське агентство Mehr News.

Іран експортує переважну більшість своєї нафти через цей острів.

Згодом американське видання Axios повідомило, що саме американські військові завдали ударів по військових цілях на іранському острові Харк, посилаючись на неназваного високопосадовця США.

Корпус вартових ісламської революції оприлюднив заяву, в якій попередив сусідні країни, що «стриманість вичерпано», передає Reuters. 

У заяві йдеться, що Іран завдаватиме ударів по інфраструктурі США та їхніх партнерів.

«Ми зробимо з інфраструктурою Америки та її партнерів те, що позбавить США та їхніх союзників нафти й газу в регіоні на роки», — зазначається в тексті.

Також у заяві сказано, що якщо США перетнуть «червоні лінії», відповідь вийде «за межі регіону».

«Ми не були й не будемо ініціаторами атак на цивільні об’єкти, але не вагатимемося відповісти на підлі атаки по цивільній інфраструктурі», — додали в КВІР.

Також іранські медіа повідомили про удари по двох мостах.

Державне агентство IRNA з посиланням на представника провінційної влади повідомило, що удар влучив у залізничний міст у місті Кашан в Ірані — загинули двоє людей.

Водночас сайт газети Etemad повідомив, що ще один удар було завдано по мосту на автомагістралі Тебриз–Зенджан на північному заході країни.

Читайте також
