Острів Харк в Ірані зазнав кількох ударів, передає Reuters із посиланням на іранське агентство Mehr News.

Іран експортує переважну більшість своєї нафти через цей острів.

Згодом американське видання Axios повідомило, що саме американські військові завдали ударів по військових цілях на іранському острові Харк, посилаючись на неназваного високопосадовця США.

Корпус вартових ісламської революції оприлюднив заяву, в якій попередив сусідні країни, що «стриманість вичерпано», передає Reuters.

У заяві йдеться, що Іран завдаватиме ударів по інфраструктурі США та їхніх партнерів.

«Ми зробимо з інфраструктурою Америки та її партнерів те, що позбавить США та їхніх союзників нафти й газу в регіоні на роки», — зазначається в тексті.

Також у заяві сказано, що якщо США перетнуть «червоні лінії», відповідь вийде «за межі регіону».

«Ми не були й не будемо ініціаторами атак на цивільні об’єкти, але не вагатимемося відповісти на підлі атаки по цивільній інфраструктурі», — додали в КВІР.

Також іранські медіа повідомили про удари по двох мостах.

Державне агентство IRNA з посиланням на представника провінційної влади повідомило, що удар влучив у залізничний міст у місті Кашан в Ірані — загинули двоє людей.

Водночас сайт газети Etemad повідомив, що ще один удар було завдано по мосту на автомагістралі Тебриз–Зенджан на північному заході країни.