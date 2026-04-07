ЗМІ: новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості у лікарні

За даними розвідок, він не може брати участь в ухваленні будь-яких рішень режимом.

Видання The Times із посиланням на розвіддані повідомляє, що новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї перебуває на лікуванні в місті Кум, приблизно за 140 км від Тегеран.

У дипломатичній записці, підготовленій на основі даних американської та ізраїльської розвідок і переданій союзникам у країнах Перської затоки, зазначається, що Моджтаба Хаменеї — син убитого лідера Алі Хаменеї — перебуває без свідомості та проходить лікування від тяжкої хвороби.

У документі йдеться, що він у важкому стані й наразі не може брати участь в ухваленні рішень.

За даними записки, його місцеперебування було відоме спецслужбам США та Ізраїлю вже певний час, але раніше це не розголошували.

Водночас Моджтабу Хаменеї не бачили на публіці після того, як на початку березня його оголосили наступником батька.

Також у документі зазначається, що тіло старшого Хаменеї готують до поховання в Кумі.