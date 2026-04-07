СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
ЗМІ: новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості у лікарні

За даними розвідок, він не може брати участь в ухваленні будь-яких рішень режимом.

Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї
Фото: Global Look Press

Видання The Times із посиланням на розвіддані повідомляє, що новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї перебуває на лікуванні в місті Кум, приблизно за 140 км від Тегеран.

У дипломатичній записці, підготовленій на основі даних американської та ізраїльської розвідок і переданій союзникам у країнах Перської затоки, зазначається, що Моджтаба Хаменеї — син убитого лідера Алі Хаменеї — перебуває без свідомості та проходить лікування від тяжкої хвороби.

У документі йдеться, що він у важкому стані й наразі не може брати участь в ухваленні рішень.

За даними записки, його місцеперебування було відоме спецслужбам США та Ізраїлю вже певний час, але раніше це не розголошували.

Водночас Моджтабу Хаменеї не бачили на публіці після того, як на початку березня його оголосили наступником батька.

Також у документі зазначається, що тіло старшого Хаменеї готують до поховання в Кумі.

Читайте також
