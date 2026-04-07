Трамп: Якщо мирної угоди з Іраном не станеться, я звинувачуватиму Джей Ді Венса. Якщо станеться, я припишу собі всі заслуги

На закритому великодньому обіді в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що припише собі всі заслуги, якщо вдасться досягти мирної угоди з Іраном. Натомість якщо цього не станеться, винним буде віцепрезидент СШа Джей ді Венс.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на оприлюднений відеозапис обіду.

“Як просуваються ці події?”. – запитав Дональд Трамп у віцепрезидента.

“Все йде добре, сер”, – відповів Джей Ді Венс.

“Ви бачите, що це станеться?”, – запитав президент США.

“Ми збираємося коротко вам це повідомити”, – сказав Венс.

Після чого Дональд Трамп заявив: “Тож, якщо цього не станеться, я звинувачуватиму Джей Ді Венса. Якщо це станеться, я припишу собі всі заслуги”.

Дональд Трамп призначив віцепрезидента Джей Ді Венса головним переговірником з Іраном 25 березня 2026 року. Це сталося на засіданні Кабінету міністрів США, де Трамп офіційно затвердив цю роль для Венса, який уже мав попередні контакти з посередниками у перемовинах з Іраном.

Нагадаємо, сьогодні 20:00 за східним часом спливає термін, до якого Іран має погодитися на угоду з Вашингтоном щодо розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться, президент США погрожує завдати масованих ударів по цивільній інфраструктурі, включно з мостами та електростанціями.

Сьогодні президент США повторив свої погрози, заявивши, що США можуть “знищити Іран за одну ніч”.

За інформацією Axios, США, Іран і група регіональних посередників обговорюють умови можливого 45-денного припинення вогню, яке могло б стати кроком до остаточного завершення війни.

У понеділок Іран представив пропозицію з десяти пунктів щодо припинення війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. План був переданий США через Пакистан, який виступає одним з чільних посередників у перемовинах.

Пропозиція Тегерана включає гарантію того, що Іран не буде атакований знову, припинення ізраїльських ударів по “Хезболлі” в Лівані та скасування всіх санкцій. Натомість Іран пообіцяв зняти блокаду Ормузької протоки і запровадити збір у розмірі приблизно два мільйони доларів за судно, який він розділить з Оманом. Згідно з планом, Іран хоче використати свою частку зібраних коштів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни, а не вимагатиме прямої компенсації.

Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що пропозиція є “дуже важливим кроком”, проте цього недостатньо.