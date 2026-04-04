Трамп нагадав, що в Ірану залишилось 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку. Інакше на країну “зійде справжнє пекло”

Раніше президент США дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп нагадав, що в Ірану залишилось 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку. 

“Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — залишилося 48 годин до того, як на них зійде справжнє пекло. Славімо Господа!” — написав Дональд у Truth Social

Зазначимо, що заява Трамп пролунала на тлі різкого загострення навколо Ормузької протоки — ключового маршруту для світових поставок нафти. Після початку війни між США та Ізраїлем з одного боку і Іраном з іншого, Тегеран фактично обмежив судноплавство через протоку, що викликало стрибок цін на енергоносії та перебої з постачанням пального, зокрема авіаційного.

У відповідь Трамп поставив Ірану ультиматум: або погодитися на нову угоду, яка передбачає обмеження військової активності та відновлення свободи навігації, або зіткнутися з подальшою ескалацією. 

За словами американських посадовців, Вашингтон уже частково досяг своїх військових цілей — завдав ударів по іранських військово-морських силах і ракетній інфраструктурі, але утримується від повномасштабної операції з відкриття протоки.

Напередодні The Wall Street Journal повідомив з посиланням на джерела, що спроба укласти угоду про перемир'я між США та Іраном за посередництва Пакистану провалилася.

Читайте також
