ОАЕ засудили напад на своє дипломатичне представництво в Сирії

Об'єднані Арабські Емірати засудили заворушення, акти вандалізму та напади біля свого дипломатичного представництва та резиденції голови місії в Дамаску (Сирія).
Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, передає Reuters.
ОАЕ закликали Сирію виконати свої зобов'язання щодо безпеки посольства та його персоналу. Також країна вимагає розслідувати обставини інциденту й гарантувати, що подібне не повториться у майбутньому.
- ОАЕ і Сирія поступово налагоджують відносини після розриву в 2014 році, коли Емірати стали на бік США під час п проти «Ісламської держави».
- Однак ОАЕ підтримували у Сирії демократичні сили і згодом – у 2016-му – почали налагоджувати зв’язки і з сирійською владою. Через кілька років запрацювали посольства в обох державах.