Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де зустрінеться із президентом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для переговорів із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, пише LB.ua.

Також Володимир Зеленський проведе зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

У своєму Телеграм-каналі Президент підтвердив прибуття до Туреччини.

"Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати", – наголосив Володимир Зеленський.

Туреччина виступає як майданчик для діалогу та важливий партнер у питаннях обміну. Як раніше повідомив президент Зеленський, Секретар РНБО Рустем Умєров у Туреччині обговорив наступний обмін полоненими.