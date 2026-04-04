Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
ГоловнаСвіт

На польських автозаправках фіксують зростання "паливного туризму" з Німеччини

Водії їдуть у сусідню країну, щоб заощадити на паливі.

Фото: alarabiya.net

Польські прикордонні міста поблизу Німеччини стали об'єктами "паливного туризму" через енергетичну кризу, спричинену операцією США проти Ірану і блокуванням Ормузької протоки.

Як пише RMF24, на АЗС біля західного кордону Польщі 3 квітня вишикувалися довгі черги з авто на німецькій реєстрації. Владі міст довелося навіть запровадити регулювання руху, щоб запобігти утворенню заторів.

Ціна на паливо у Польщі відчутно менша, ніж у Німеччині. Польський уряд визначає "стелю" вартості, яка у п'ятницю складала близько 1,45 євро на бензин і 1,80 євро на дизель. Водночас на німецьких заправках дизель пробив рекорд з ціною 2,32 євро за літр, бензин починається від 2,13. 

Через зростання попиту польські мережі просять порушити усталену практику і здійснити додаткову доставку палива морем під час великодніх вихідних.

Починаючи з 1 квітня, німецькі паливні мережі зобов'язали змінювати ціни на бензин і дизель не частіше одного разу на день - рівно опівдні. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies