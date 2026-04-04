На польських автозаправках фіксують зростання "паливного туризму" з Німеччини

Водії їдуть у сусідню країну, щоб заощадити на паливі.

Польські прикордонні міста поблизу Німеччини стали об'єктами "паливного туризму" через енергетичну кризу, спричинену операцією США проти Ірану і блокуванням Ормузької протоки.

Як пише RMF24, на АЗС біля західного кордону Польщі 3 квітня вишикувалися довгі черги з авто на німецькій реєстрації. Владі міст довелося навіть запровадити регулювання руху, щоб запобігти утворенню заторів.

Ціна на паливо у Польщі відчутно менша, ніж у Німеччині. Польський уряд визначає "стелю" вартості, яка у п'ятницю складала близько 1,45 євро на бензин і 1,80 євро на дизель. Водночас на німецьких заправках дизель пробив рекорд з ціною 2,32 євро за літр, бензин починається від 2,13.

Через зростання попиту польські мережі просять порушити усталену практику і здійснити додаткову доставку палива морем під час великодніх вихідних.

Починаючи з 1 квітня, німецькі паливні мережі зобов'язали змінювати ціни на бензин і дизель не частіше одного разу на день - рівно опівдні.