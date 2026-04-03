Єменський політик стверджує, що колишні спецназівці створили групу для здійснення вбивств на замовлення ОАЕ

Боєць американського спецназу очолював групу найманців-вбивць із бюджетом $1,5 млн на місяць, яку фінансува королівська родина ОАЕ. Про це йдеться у позові колишнього члена Палати представників Ємену Анссафа Алі Майо, повідомляє The New York Post.

За інформацією позивача, у серпні 2015 року колишній ізраїльський спецназівець Абрахам Голан разом із колишнім “морським котиком” Айзеком Гілмором створили групу Spear Operations у Ранчо-Санта-Фе, штат Сан-Дієго. Spear Operations уклала угоду з ОАЕ на здійснення “цільових вбивств”. За свої послуги група нібито мала отримувати 1,5 мільйона доларів на місяць плюс бонуси за кожне успішне вбивство.

Фото: nypost.com Гілмор і Голан стоять перед транспортним літаком Об'єднаних Арабських Еміратів.

Після досягнення домовленості з ОАЕ, вони почали вербувати колишніх військовослужбовців. Серед залучених був Дейл Комсток, колишній боєць спецназу армії США, якому платили 40 тисяч доларів на місяць плюс бонуси за керівництво групою вбивць.

Згідно з позовом, головною ціллю групи був Майо. Він очолював список на ліквідацію, оскільки був членом партії “Аль-Іслах” — другої за величиною політичної групи Ємену, яку пов’язують із “Братами-мусульманами”. Конфлікт між ОАЕ та організацією “Брати-мусульмани” є одним із найбільш фундаментальних політичних протистоянь на сучасному Близькому Сході.Організація пропонує альтернативну модель ісламського правління, яка базується на політичному активізмі та виборах. Для монархій Затоки, зокрема ОАЕ, ідея того, що політична легітимність може походити від виборів або релігійної ідеології, яка не підпорядкована монарху, є прямою загрозою їхній стабільності.

План групи полягав у тому, щоб підірвати штаб-квартиру партії “Аль-Іслах” в Адені, де працював Майо, і ліквідувати всіх, хто виживе, за допомогою стрілецької зброї. Кадри з дрона зафіксували драматичну спробу замаху: команда під'їхала до штаб-квартири, де Комсток нібито встановив вибуховий заряд із осколками та привів його в дію. Потужний вибух стряс будівлю, пролунали постріли, а потім на відео було зафіксовано другий вибух — замінованого позашляховика, призначеного для посилення руйнувань.

Фото: nypost.com Кадри з дрона, на яких видно вибух під час операції з ліквідації Анссафа Алі Майо

Майо, якому повідомили, що його життя в небезпеці, втік незадовго до нападу і вижив. Він стверджує, що отримав “психологічну та емоційну травму” і зараз живе у вигнанні в Саудівській Аравії. У позові Майо вимагає компенсації за збитки, відшкодування витрат на адвокатів та судового наказу, який би заборонив команді вбивць полювати на нього.

Голан, Гілмор і Комсток вказані як відповідачі. У документах зазначається, що Гілмор є громадянином США, а Голан, громадянин Ізраїлю та Угорщини, зараз проживає у США. Комсток є громадянином США і мешкає в Індонезії.

Згідно з позовом, група продовжувала ліквідовувати цілі в Ємені на замовлення ОАЕ і відповідальна за низку гучних вбивств. Група експертів ООН у документах зазначає, що має “достатні підстави вважати ОАЕ відповідальними за 10 вбивств в Адені”, які вона розслідувала.

Втручання ОАЕ в Ємен у позові пояснюється трьома причинами. По-перше, прагненням ОАЕ запобігти розширенню впливу Ірану в Ємені (через підтримку хуситів). По-друге, через бажання контролювати Аденську затоку, щоб мати можливість обійти Ормузьку протоку, яку Іран часто погрожує перекрити. По-третє, через бажання знищити “Аль-Іслах” — єменську політичну партію, членом якої був Майо.