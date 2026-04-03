Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Військовозобов'язані чоловіки в Німеччині відтепер мають отримати дозвіл для виїзду за кордон на більш ніж 3 місяці

Ця вимога в Німеччині тепер діє постійно і не обмежується конкретною військовою загрозою.

Військовозобов'язані чоловіки в Німеччині відтепер мають отримати дозвіл для виїзду за кордон на більш ніж 3 місяці
Фото: EPA/UPG

З 1 січня 2026 року в Німеччині всі чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати дозвіл від Центру кар'єри Бундесверу, якщо вони мають намір покинути Німеччину більше ніж на три місяці.

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

 Ця вимога тепер діє постійно і не обмежується конкретною військовою загрозою. 

Раніше таке правило в Німеччині застосовувалося виключно у двох екстремальних ситуаціях: стан напруженості, тобто підвищена зовнішня загроза, визначена Бундестагом або НАТО, та стан оборони , коли федеральна територія фактично зазнає нападу збройною силою. 

Як пише видання, речниця Федерального міністерства оборони пояснила, що це необхідно, «щоб знати, у разі надзвичайної ситуації, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду».

 Уряд Німеччини має намір збільшити чисельність Бундесверу ( Збройних сил Німеччини) з нинішнього рівня приблизно 184 000 до 255 000–270 000 солдатів до 2035 року. 

﻿
Читайте також
