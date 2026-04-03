З 1 січня 2026 року в Німеччині всі чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати дозвіл від Центру кар'єри Бундесверу, якщо вони мають намір покинути Німеччину більше ніж на три місяці.

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Ця вимога тепер діє постійно і не обмежується конкретною військовою загрозою.

Раніше таке правило в Німеччині застосовувалося виключно у двох екстремальних ситуаціях: стан напруженості, тобто підвищена зовнішня загроза, визначена Бундестагом або НАТО, та стан оборони , коли федеральна територія фактично зазнає нападу збройною силою.

Як пише видання, речниця Федерального міністерства оборони пояснила, що це необхідно, «щоб знати, у разі надзвичайної ситуації, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду».

Уряд Німеччини має намір збільшити чисельність Бундесверу ( Збройних сил Німеччини) з нинішнього рівня приблизно 184 000 до 255 000–270 000 солдатів до 2035 року.