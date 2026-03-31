Сибіга: Ще три держави приєдналися до спецтрибуналу проти Росії

Ще три держави приєдналися до спецтрибуналу за агресію РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Радіо Свобода».
«Сьогодні маємо конкретні результати, зокрема, нові рішення про приєднання до угоди щодо спецтрибуналу. Таку готовність офіційно висловили три додаткові країни: Німеччина, Велика Британія та Молдова», - сказав Сибіга.
За його словами, є наразі 13 держав членів Ради Європи та одна країна з-поза Європи.
«Хочу підкреслити, що ми розраховуємо на значно більшу кількість, 16 - це лише юридичний мінімум. І закликаю всіх колег наполегливо працювати разом за розширення цього кола держав. Розраховуємо, що додаткові оголошення почуємо вже найближчими днями, і ми активно над цим спільно працюємо. Я хочу ще раз особливо відзначити лідерську та центральну роль Ради Європи та особисто її генерального секретаря Алена Барсе», - підкреслив глава українського МЗС.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- У Давосі 22 січня цього року Володимир Зеленський поскаржився, що диктатора Венесуели Мадуро схопили і поставили перед судом, а Путіна – ні. Крім того, Європа досі навіть не домовилась про місце для трибуналу з персоналом і фактичною роботою.