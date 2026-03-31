Сибіга: Ще три держави приєдналися до спецтрибуналу проти Росії

Ще три держави приєдналися до спецтрибуналу за агресію РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Радіо Свобода».

«Сьогодні маємо конкретні результати, зокрема, нові рішення про приєднання до угоди щодо спецтрибуналу. Таку готовність офіційно висловили три додаткові країни: Німеччина, Велика Британія та Молдова», - сказав Сибіга.

За його словами, є наразі 13 держав членів Ради Європи та одна країна з-поза Європи.

«Хочу підкреслити, що ми розраховуємо на значно більшу кількість, 16 - це лише юридичний мінімум. І закликаю всіх колег наполегливо працювати разом за розширення цього кола держав. Розраховуємо, що додаткові оголошення почуємо вже найближчими днями, і ми активно над цим спільно працюємо. Я хочу ще раз особливо відзначити лідерську та центральну роль Ради Європи та особисто її генерального секретаря Алена Барсе», - підкреслив глава українського МЗС.