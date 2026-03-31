Зеленський про фронт: Росія активізувалася, але суттєвого просування немає. Дронів використовує більше, ніж людей

Президент отримав інформацію від головкома. 

Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Великих змін на фронті нині немає. Активізація ворога на напрямку Покровська і загалом на півдні є, що обумовлено погодою. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу після Бучанського саміту. Він пояснив, що з потеплінням росіяни більше стали використовувати БпЛА на полі бою.

“Ми розуміємо: більше застосування дронів, але ми бачимо менше застосування людей”, – сказав президент. 

Він вважає, що це свідчить про те, що в окупантів є питання стосовно особового складу. Від початку року Росія втратила понад 89 000 осіб – це вбитими і важко пораненими.

Вранці головнокомандувач отримав доповідь від усіх командирів. Згідно з нею, росіяни справді активізувалися, але суттєвих просувань не було. 

Президент також додав, що в росіян є певна нестача особового складу. Вона планує цьогоріч мобілізувати 409 000 окупантів, але поки що безповоротні втрати мобілізацію перевищують.

