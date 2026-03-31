У Росії роботодавців зобов'язали вербувати «добровольців» на війну проти України

Наприклад, підприємства, де працює від 150 до 300 осіб, мають відправити на фронт двох «кандидатів».

У Росії роботодавців зобов'язали вербувати «добровольців» на війну проти України
російська армія
Фото: ЦНС

Російська влада шукає нові способи поповнення окупаційного війська через значні втрати, які почали перевищувати темпи набору контрактників. 

Як повідомив проєкт «Хочу жить», у Рязанській області офіційно запровадили практику перекладання обов'язків із пошуку кандидатів на військову службу на керівників підприємств. Відповідне розпорядження видав губернатор регіону Павло Малков, і воно стосується організацій усіх форм власності, зокрема, приватного бізнесу.

Документ встановлює чіткі норми набору живої сили залежно від кількості працівників у штаті на період з 20 березня по 20 вересня цього року. Підприємства, де працює від 150 до 300 осіб, мають відправити на фронт двох «кандидатів», компанії з чисельністю від 300 до 500 співробітників — трьох, а великі підприємства, де понад 500 працівників — п'ятьох осіб. При цьому в постанові не уточнюється, чи мають це бути саме співробітники установи, чи вербувати можна будь-кого стороннього.

Як правову базу для такого рішення місцева влада використовує укази Путіна від жовтня 2022 року, що наділяють голів регіонів широкими повноваженнями для «задоволення потреб» збройних сил РФ. Хоча санкції за невиконання цього плану наразі не прописані, експерти вважають, що такий «аутсорс» вербування покликаний максимально відтягнути оголошення нової хвилі відкритої мобілізації, яка є вкрай небажаною для Кремля. Раніше подібні практики існували негласно, проте Рязанська область стала першою, де трудову мобілізацію зафіксували на офіційному рівні.

