До суду передали справу російського військового через викрадення 15 українських дітей

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ, який організував і особисто брав участь у незаконному переміщенні 15 українських дітей, яких згодом депортовано до Росії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про події під час окупації села Новопетрівка на Херсонщині. У місцевій школі перебували 15 дітей: десятеро – позбавлені батьківського піклування, троє – сироти, ще двоє – у складних життєвих обставинах. Про них дбала директорка разом із чоловіком.

Від початку окупації військові-окупанти контролювали заклад: проводили перевірки, рахували дітей, стежили за ситуацією. Коли директорка шукала можливість евакуації на підконтрольну Україні територію, про це дізналися російські військові.

Обвинувачений разом з іншими військовими прибув до школи, погрожуючи зброєю. Директорку допитали, а щоб унеможливити виїзд – лишили у школі трьох озброєних військових.

Наступного дня він організував примусове вивезення дітей. У супроводі озброєних військових дітей разом із директоркою та її чоловіком перевезли до селища Степанівка, де утримували близько трьох місяців.

19 жовтня 2022 року їх перемістили далі: човном через Дніпро до Олешок, потім автобусом до Армянська, а звідти потягом із Джанкою до Анапи Краснодарського краю рф, де розмістили в дитячому закладі.

У Росії дітей змушували співати гімн країни-агресора, брати участь у пропагандистських заходах, забороняли говорити українською та використовувати національну символіку, чинячи постійний психологічний тиск.

Слідство встановило, що жодних підстав для так званої “евакуації” не було: у школі були запаси їжі, медикаментів і укриття, а активні бойові дії поблизу не велися.

Організатором злочину є військовослужбовець військової частини № 42091 - 2-го десантно-штурмового батальйону 108-го полку 7-ї десантно-штурмової дивізії 58-ї армії південного військового округу ЗС РФ.