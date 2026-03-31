Суспільство / Війна

На Херсонщині за добу через російську агресію 5 людей дістали поранення

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину.

На Херсонщині за добу через російську агресію 5 людей дістали поранення
На Херсонщині за добу через російську агресію 5 людей дістали поранення. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Хрещенівка, Новодмитрівка, Українка, Нова Кам'янка, Суханове, Новокаїри, Новорайськ, Широка Балка, Білозерка, Урожайне, Золота Балка, Дар'ївка, Антонівка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Козацьке, Львове, Микільське, Михайлівка, Придніпровське, Ромашкове, Садове, Токарівка, Тягинка, Кізомис, Інженерне, Наддніпрянське, Софіївка, Осокорівка, Зорівка, Понятівка, Томарине та місто Херсон.

Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили  адмінбудівлю та приватні автомобілі.

