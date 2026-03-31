Росіяни поранили 6 мешканців Донецької області (оновлено)

Є поранені у Слов’янському, Добропіллі та Дружківці.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Протягом 30 березня російська армія поранила шістьох жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов’янському окупанти поранили чотирьох людей, у Добропіллі є один поранений і ще один – у Дружківці.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 82 людини, зокрема 19 дітей.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки і 3 приватні будинки; у Никонорівці пошкоджено 26 приватних будинків, у Карпівці – будинок і господарчі споруди. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 22 приватні будинки та автівку.

У Краматорську пошкоджено торгову точку та лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено автівку і господарчі споруди. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

  • З початку вторгнення росіяни вбили в області 4011 людей і поранили 9126 мешканців. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

