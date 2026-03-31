Сирський дав оцінку якості мобілізації в Україні

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що люди є головною потребою армії на нинішньому етапі війни з Росією.

Як пише Укрінформ, Сирський стверджує, що ще два роки тому будь-який командир в першу чергу хотів би більше снарядів та ракет. Натомість зараз потрібні підготовлені та навчені військовослужбовці, які готові виконувати свій обов'язок.

Головнокомандувач хоче, щоб процес мобілізації відбувався "якомога комфортніше для тих людей, яких мобілізують". Сирський переконує, що не є прихильником жорстких методів. Він вимагає, щоб під час мобілізаційних заходів не відбувалося порушень законодавства.

Водночас мобілізацію в Україні зараз головнокомандувач оцінює на 6-7 балів із 10 можливих. На думку Сирського, потрібна вища якість підготовки людей і мотивація, щоб службовці не залишали свої частини і виконували усі поставлені перед ними завдання.