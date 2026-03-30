Правоохоронці викрили схему незаконного оформлення авто: залучено понад 50 осіб

У справі провели 46 обшуків. Вже 12 осіб отримали підозру.

Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконного оформлення авто через доступ до бази даних МВС.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За рік учасники схеми отримали близько 6,5 млн грн.

За даними слідства, організатори створили мережу фірм, що формально надавали послуги комісійного продажу авто. Такі підприємства оформлювали на підставних осіб, які офіційно отримували доступ до бази МВС і кваліфіковані електронні підписи. Надалі ці доступи та підписи передавали організаторам, які від їх імені проводили всі операції в системі.

Клієнтами таких фірм були автовласники, які хотіли провести операції купівлі-продажу автомобілів з порушенням законодавства.

Надавались такі послуги у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

Їх вартість становила від 3 000 до 10 000 гривень та залежала від того, наскільки проблемні документи мав автомобіль.

За попередніми даними, до діяльності було залучено понад 50 осіб в різних областях України.

Загалом було проведено 48 обшуків. 12 особам повідомлено про підозру у підробленні документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України).

Досудове розслідування триває.