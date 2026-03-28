Верховний Суд залишив у силі вирок банді нападників на Львівщині

Верховний Суд залишив без змін вирок у справі щодо організованої групи, яка здійснювала розбійні напади на осіб, пов’язаних з обміном валют.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, четверо мешканців Львівської області діяли у складі організованої групи. Вони вистежували підприємців, які мали при собі значні суми готівки, обирали безлюдні місця та нападали.
Зловмисники били потерпілих кастетом по голові, після чого відбирали гроші. Напади відбувалися у різних містах України, зокрема в Житомирі, Хмельницькому та Чернівцях.
Упродовж кількох місяців учасники групи заволоділи коштами трьох потерпілих на загальну суму понад 7 млн гривень.
Під час обшуків у помешканнях і транспортних засобах двох фігурантів правоохоронці вилучили:
- вогнепальну зброю;
- боєприпаси;
- кастет.
Суд першої інстанції визнав обвинувачених винними, однак не встановив факту дій у складі організованої групи. Прокурори оскаржили це рішення.
Апеляційний суд підтримав позицію обвинувачення, визнав злочини такими, що вчинені організованою групою, та призначив покарання – від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Двох учасників також засуджено за незаконне поводження зі зброєю.
19 березня 2026 року Верховний Суд залишив вирок апеляційної інстанції без змін. Таким чином, рішення набрало законної сили та є остаточним.