Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Верховний Суд залишив у силі вирок банді нападників на Львівщині

Суд першої інстанції визнав обвинувачених винними.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Верховний Суд залишив без змін вирок у справі щодо організованої групи, яка здійснювала розбійні напади на осіб, пов’язаних з обміном валют.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, четверо мешканців Львівської області діяли у складі організованої групи. Вони вистежували підприємців, які мали при собі значні суми готівки, обирали безлюдні місця та нападали.

Зловмисники били потерпілих кастетом по голові, після чого відбирали гроші. Напади відбувалися у різних містах України, зокрема в Житомирі, Хмельницькому та Чернівцях.

Упродовж кількох місяців учасники групи заволоділи коштами трьох потерпілих на загальну суму понад 7 млн гривень.

Під час обшуків у помешканнях і транспортних засобах двох фігурантів правоохоронці вилучили:

  • вогнепальну зброю;
  • боєприпаси;
  • кастет.

Суд першої інстанції визнав обвинувачених винними, однак не встановив факту дій у складі організованої групи. Прокурори оскаржили це рішення.

Апеляційний суд підтримав позицію обвинувачення, визнав злочини такими, що вчинені організованою групою, та призначив покарання – від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двох учасників також засуджено за незаконне поводження зі зброєю.

19 березня 2026 року Верховний Суд залишив вирок апеляційної інстанції без змін. Таким чином, рішення набрало законної сили та є остаточним.

Читайте також
