Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
ГоловнаПраво

В Україні до 15 років тюрми засудили зрадника, який "зливав" ФСБ графіки польотів авіації ЗСУ

У травні 2025 року СБУ викрила зрадника на підготовці ударів по західному регіону України.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у травні 2025 року на підготовці ударів по західному регіону України.

Про це інформує Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, основним завданням зловмисника було виявити і передати рашистам локації оперативних аеродромів з "графіками" польотів бойової авіації ЗСУ.

Використовуючи агентурні дані, ворог сподівався атакувати балістикою летовища в момент перебування там повітряних суден українських військ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента за місцем його проживання на Житомирщині.

У ході комплексних заходів було завчасно убезпечено локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, завдання фсб виконував місцевий безробітний, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Щоб відстежити локацію та періодичність вильотів української авіації, він облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт" з біноклем.

Під час обшуку в зловмисника вилучено смартфон із доказами його контактів з фсб та оптику, яку використовував для збору розвідданих.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies