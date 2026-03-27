У Київському університеті культури правоохоронці перевіряють імовірну розтрату бюджетних коштів.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.
За даними слідства, службовці Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.
Правоохоронці зазначають, що у 2022–2024 роках керівництво навчального закладу подавало штучно завищені показники для формування бюджету. Збільшення кількості студентів і навчального навантаження дозволяло збільшити обсяг державних видатків на оплату праці викладачів та утримання закладу. Фактично ж частина цих “студентів” і навчальних годин існувала лише на папері.
За попередніми даними, у межах цієї бюджетної програми було спрямовано близько 760 мільйонів гривень. Частина цих коштів виводилася в готівку та розподілялася між учасниками схеми.
Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.
У межах досудового розслідування кримінального провадження 27 березня правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури. Вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.
Наразі поліцейські залучили фахівців Державної аудиторської служби. У ході розслідування вже вилучено аудиторські матеріали та фінансову документацію, які можуть стати ключовими доказами у справі.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.
- Багаторічним ректором Київського національного університету культури і мистецтв був Михайло Поплавський. Однак на початку цього року він втратив посаду через закінчення терміну контракту.
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи це, сказав, що юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років, і "коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності".
- Тоді ж стало відомо, що університетом у статусі в.о. керуватиме Ігор Комарніцький – професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
- Поплавський був ректором Київського національного університету культури і мистецтв з 1993 року і залишався на цій посаді до 2015. Відтоді посада керівника там називається президентом. У 2021 році Поплавський був переобраний як президент.
- Окрім того, на базі державного КНУКіМ діє приватний вищий навчальний заклад – Київський університет культури. Ним через ТОВ "УКРКОНЦЕРТ" володіє Михайло Поплавський.