Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
У Київському університеті культури перевіряють імовірну розтрату бюджетних коштів

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Фото: Офіс генпрокурора

У Київському університеті культури правоохоронці перевіряють імовірну розтрату бюджетних коштів. 

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції

Фото: Нацполіція
За даними слідства, службовці Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Правоохоронці зазначають, що у 2022–2024 роках керівництво навчального закладу подавало штучно завищені показники для формування бюджету. Збільшення кількості студентів і навчального навантаження дозволяло збільшити обсяг державних видатків на оплату праці викладачів та утримання закладу. Фактично ж частина цих “студентів” і навчальних годин існувала лише на папері.

За попередніми даними, у межах цієї бюджетної програми було спрямовано близько 760 мільйонів гривень. Частина цих коштів виводилася в готівку та розподілялася між учасниками схеми.

Фото: СБУ
Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 27 березня правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури. Вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Наразі поліцейські залучили фахівців Державної аудиторської служби. У ході розслідування вже вилучено аудиторські матеріали та фінансову документацію, які можуть стати ключовими доказами у справі.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.

  • Багаторічним ректором Київського національного університету культури і мистецтв був Михайло Поплавський. Однак на початку цього року він втратив посаду через закінчення терміну контракту. 
  • Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи це, сказав, що юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років, і "коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності".
  • Тоді ж стало відомо, що університетом у статусі в.о. керуватиме Ігор Комарніцький – професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
  • Поплавський був ректором Київського національного університету культури і мистецтв з 1993 року і залишався на цій посаді до 2015. Відтоді посада керівника там називається президентом. У 2021 році Поплавський був переобраний як президент.
  • Окрім того, на базі державного КНУКіМ діє приватний вищий навчальний заклад – Київський університет культури. Ним через ТОВ "УКРКОНЦЕРТ" володіє Михайло Поплавський. 
Читайте також
