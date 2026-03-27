У Київському університеті культури правоохоронці перевіряють імовірну розтрату бюджетних коштів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Фото: Нацполіція У Київському університеті культури перевіряють розтрату грошей

За даними слідства, службовці Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Правоохоронці зазначають, що у 2022–2024 роках керівництво навчального закладу подавало штучно завищені показники для формування бюджету. Збільшення кількості студентів і навчального навантаження дозволяло збільшити обсяг державних видатків на оплату праці викладачів та утримання закладу. Фактично ж частина цих “студентів” і навчальних годин існувала лише на папері.

За попередніми даними, у межах цієї бюджетної програми було спрямовано близько 760 мільйонів гривень. Частина цих коштів виводилася в готівку та розподілялася між учасниками схеми.

Фото: СБУ Обшуки у Київському університеті культури

Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 27 березня правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури. Вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Фото: СБУ Вилучені докази у Київському університеті культури

Наразі поліцейські залучили фахівців Державної аудиторської служби. У ході розслідування вже вилучено аудиторські матеріали та фінансову документацію, які можуть стати ключовими доказами у справі.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.