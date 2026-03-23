У Черкасах екскерівника підприємства судитимуть за незаконний відбір газу на понад 17 млн грн

Експосадовця судитимуть за звинуваченням у зловживанні повноваженнями.

У Черкасах колишній виконувач обов’язків голови правління акціонерного товариства постане перед судом за звинуваченням у зловживанні повноваженнями, що завдало державі понад 17 млн грн збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За інформацією Черкаської обласної прокуратури, на початку 2023 року підприємство мало заборгованість за спожитий природний газ. Через це державний постачальник виключив його з балансуючої групи та припинив постачання ресурсу, а товариство втратило право на отримання та розподіл газу споживачам.

Попри це, упродовж червня–вересня 2023 року керівник не уклав нових договорів постачання, проте організував подальше споживання газу.

У результаті таких дій підприємство незаконно відібрало з газорозподільної системи понад 900 тис. кубометрів природного газу, чим завдано збитків державі на суму понад 17 млн грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, який і визначить міру відповідальності екскерівника відповідно до ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.