На Львівщині військового підозрюють у підробці документів про бойове поранення та отриманні понад 805 тис. грн

На Львівщині колишнього солдата-сапера підозрюють у підробці документів про бойове поранення та незаконному отриманні держвиплат на суму понад 805 тис. грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
"Колишній солдат-сапер військової частини на Львівщині у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я. При цьому він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень", – ідеться у повідомленні відомства.
Щоб отримати грошові виплати, колишній військовослужбовець подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На її основі до медичних документів внесли недостовірні відомості про участь у бойових діях та зв’язок захворювання із захистом Батьківщини.
Завдяки цим документам він встановив ІІ групу інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про одноразову грошову допомогу. У червні 2024 року Міністерство оборони України виплатило чоловікові понад 805 тис. грн.
За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.