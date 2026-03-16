На Львівщині військового підозрюють у підробці документів про бойове поранення та отриманні понад 805 тис. грн

За даними слідства, чоловік звільнився зі служби у жовтні 2023 року, однак він не отримував пов’язаних із бойовими діями поранень.

На Львівщині колишнього солдата-сапера підозрюють у підробці документів про бойове поранення та незаконному отриманні держвиплат на суму понад 805 тис. грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Колишній солдат-сапер військової частини на Львівщині у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я. При цьому він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень", – ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, чоловік у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я. Проте він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень.

Щоб отримати грошові виплати, колишній військовослужбовець подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На її основі до медичних документів внесли недостовірні відомості про участь у бойових діях та зв’язок захворювання із захистом Батьківщини.

Завдяки цим документам він встановив ІІ групу інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про одноразову грошову допомогу. У червні 2024 року Міністерство оборони України виплатило чоловікові понад 805 тис. грн.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.