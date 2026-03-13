Строк продовжили ще на два місяці.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні, 13 березня, продовжив строк дії покладених обов’язків нардепки Юлії Тимошенко.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

«13 березня 2026 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов’язків покладених на підозрювану Юлію Тимошенко строком на 2 місяці», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про такі обов’язки:

прибувати на виклик детективів НАБУ, прокурорів САП та суду,

повідомляти про зміну місця проживання,

здати закордонний паспорт.

Справа Тимошенко