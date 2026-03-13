Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Право

Суд продовжив строк дії обов’язків Тимошенко

Строк продовжили ще на два місяці. 

Суд продовжив строк дії обов’язків Тимошенко
Юлія Тимошенко
Фото: Зоряна Стельмах

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні, 13 березня, продовжив строк дії покладених обов’язків нардепки Юлії Тимошенко. 

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

«13 березня 2026 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов’язків покладених на підозрювану Юлію Тимошенко строком на 2 місяці», – йдеться у повідомленні. 

Йдеться про такі обов’язки:

  •  прибувати на виклик детективів НАБУ, прокурорів САП та суду,
  •  повідомляти про зміну місця проживання,
  •  здати закордонний паспорт.

Справа Тимошенко

  • 14 січня у Юлії Тимошенко відбулися обшуки, їй оголосили підозру у спробі підкупу депутатів задля голосування за певні закони. Через два дні їй обрали запобіжний захід: заставу в розмірі 33 мільйонів 280 тисяч гривень. 
  • Суд арештував майно політикині, вилучене під час обшуків, а також наклав арешт на майно її чоловіка. У лютому Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна, знявши обмеження з трьох авто, двох гаражів та $6,3 тисячі, але залишивши арешт на її рахунках.
  • 23 січня за Тимошенко заставу внесли повністю. 
  • 27 січня лідерка "Батьківщини " отримала дозвіл подорожувати за межі Київської області. Також було знято судову заборону на спілкування з 66 народними обранцями.
﻿
