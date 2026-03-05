За ексначальника Управління СБУ Житомирщини внесли заставу

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області. За нього внесли заставу.

«Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області (на момент інкримінованих подій). Як альтернативу суд визначив внесення 6 988 800 грн застави», – зазначено у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Наразі застава внесена, на підозрюваного покладено ряд обов’язків, зокрема, не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет та ін.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, він підозрюється у пособництві на перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).