За ексначальника Управління СБУ Житомирщини внесли заставу

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області. За нього внесли заставу.
«Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області (на момент інкримінованих подій). Як альтернативу суд визначив внесення 6 988 800 грн застави», – зазначено у повідомленні Вищого антикорупційного суду.
Наразі застава внесена, на підозрюваного покладено ряд обов’язків, зокрема, не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет та ін.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
За даними слідства, він підозрюється у пособництві на перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).
- 27 лютого ВАКС обрав запобіжний захід очільнику управління СБУ в Житомирській області.
- 4 березня Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.
- Очільник СБУ Житомирщини – фігурант схеми привласнення державних коштів під час будівництва фортифікацій.
- Його і командувача логістики Командування Повітряних сил затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону.
- Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу близько 13 млн гривень.
- У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.
- У Повітряних силах повідомили, що призначили службову перевірку.