На Хмельниччині очільника Держпраці та підприємицю підозрюють у махінаціях

Вони домовилися про видачу дозвільних документів без перевірки необхідних знань.

На Хмельниччині очільника Держпраці та підприємицю підозрюють у махінаціях
Викрили чиновника Держпраці Хмельниччини і підприємицю
Фото: ДБР

У Хмельницькій області правоохоронці затримали начальника управління Державної служби з питань праці у Хмельницькій області та приватну підприємицю.

Як повідомили у ДБР, між посадовцем і керівницею приватної структури існувала домовленість про безумовну видачу дозвільних документів з питань охорони праці.

Підприємство проводило навчання осіб, відповідальних за охорону праці, та готувало документи для інших компаній.Після проходження навчання слухачі мали складати іспит, а документи – проходити погодження в державному органі.

Натомість підприємиця надсилала поштою анкетні дані слухачів, копії документів, бланки посвідчень і гроші. Посадовець заповнював та підписував необхідні документи без фактичної перевірки знань, після чого повертав їх поштою.Лише за один місяць слідчі задокументували незаконну видачу майже 300 посвідчень, погоджених із порушенням встановленої процедури.

Працівники ДБР затримали посадовця після отримання чергової посилки з документами та грошима.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Приватну підприємицю підозрюють у наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

﻿
