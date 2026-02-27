На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаПраво

На Львівщині затримали шахрая, який видурив понад 2,1 млн гривень у родичів безвісти зниклого військового

Затриманий обіцяв "допомогу" у пошуках зниклого безвісти захисника.

На Львівщині затримали шахрая, який видурив понад 2,1 млн гривень у родичів безвісти зниклого військового
Фото: Офіс генпрокурора

На Львівщині затримали чоловіка, який видурив у родичів безвісти зниклого військового понад 2,1 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Це один із випадків, коли використовують вразливий стан сімей, обіцяють "допомогу" у пошуку зниклих захисників", – наголошують у прокуратурі.

За даними слідства, чоловік познайомився з родиною зниклого на Бахмутському напрямку на похоронах іншого бійця. Він переконав їх, що нібито має необхідні звʼязки у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Запевнив, що може знайти та повернути зниклого. 

Упродовж п’яти місяців він імітував активні пошуки, вигадував "термінові витрати" та регулярно вимагав гроші. Насправді шахрай навіть не виїжджав за межі Львівської області.

Коли родичі почали вимагати звіт, чоловік заявив, що зниклий живий і "перебуває у СІЗО Воронежа". У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими офіційно підтвердили, що таких полонених там немає, після чого родина звернулася до правоохоронців.

Зібравши доказову базу, Галицька окружна прокуратура міста Львова повідомила чоловікові про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

У прокуратурі наголошують, що подібні випадки дедалі частіше фіксують по країні: шахраї входять у довіру до родин зниклих військових, створюють видимість пошуків та наживаються на чужому відчаї.

