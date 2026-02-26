На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників - 15 млн грн

Якщо військовий виявиться живим і повернеться, повертати кошти непотрібно. 

Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників - 15 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

Верховна Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників у розмірі 15 млн грн. 

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Сім’ї загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців потребують справедливої соціальної підтримки. Водночас це питання є доволі чутливим. Родини загиблих не повинні отримати менше, ніж сім’ї військових, які вважались зниклими безвісти. Саме тому на державному рівні встановлено єдину граничну суму виплат, як для родин зниклих безвісти, так і загиблих захисників України", - йдеться в повідомленні.

Наразі родини загиблих воїнів отримують меншу суму ніж родини тих, хто зник безвісти, а потім був визнаний загиблим.

У разі отримання статусу зниклого безвісти військова частина нараховувала військовослужбовцю щомісячне грошове забезпечення, яке повністю або частково отримувала його родина. У разі визнання його загибелі – сім’ї додатково отримували одноразову грошову допомогу 15 млн грн.

Родини військових, чия загибель була одразу підтверджена, отримували лише одноразову грошову допомогу 15 млн грн.

Тепер родини зниклих безвісти військових продовжать отримувати їхнє грошове забезпечення. Але у разі визнання таких військовослужбовців загиблими, їхні рідні отримають різницю між сумою раніше виплачених коштів та граничною сумою виплат – 15 млн грн.

Якщо військовий написав особисте розпорядження – усі кошти нараховуватимуться вказаній ним особі.

В іншому випадку частина грошового забезпечення зберігається на депонованому рахунку та згодом виплачується йому або рідним. У разі повернення військовослужбовця усі нараховані гроші залишаються в нього. Якщо загальна сума виплат перевищила 15 млн грн до змін у законодавстві, то різницю повертати не потрібно.

"Тобто, сім’ї зниклих безвісти та загиблих воїнів матимуть однакову виплату від держави! Це буде справедливо", - зазначили в Міноборони.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies