Підприємця підозрюють в утилізації небезпечних відходів Укрзалізниці без ліцензії

Директора приватного підприємства підозрюють в утилізації небезпечних відходів Укрзалізниці без ліцензії. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як зазначає відомство, викрито схему під час закупівлі послуг з утилізації небезпечних відходів для одного з підрозділів Укрзалізниці. За даними слідства, приватна компанія отримала гроші, хоча не мала ні ресурсів, ні необхідних дозволів для виконання робіт.

На тендер були подані документи з недостовірними даними, завдяки чому компанія стала переможцем і уклала договір. Насправді небезпечні відходи були просто вивезені на полігон без відповідної ліцензії, що означає повне невиконання умов контракту.

Унаслідок цього держава втратила понад 2,7 млн грн за фактично ненадані послуги.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру директору підприємства у службовому підробленні та заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування триває, підозрюваному вже обрано запобіжний захід.