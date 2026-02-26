"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
До суду передали справу про катування у відділку поліції, яке призвело до клінічної смерті

Направили до суду обвинувальний акт стосовно оперативного співробітника одного з районних управлінь поліції міста Вінниця, а також колишніх начальника сектору та одного співробітника цього ж підрозділу поліції.

Прокурори ОГП направили до суду справу про катування через дрібну крадіжку у відділку поліції у Вінниці, унаслідок чого потерпілий пережив клінічну смерть.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Направили до суду обвинувальний акт стосовно оперативного співробітника одного з районних управлінь поліції міста Вінниця, а також колишніх начальника сектору та одного співробітника цього ж підрозділу поліції.

За даними слідства, у вересні 2023 року правоохоронці жорстоко побили чоловіка, якого підозрювали у дрібній крадіжці. Вони били його кулаками й гумовим кийком по животу, паралельно чинячи психологічний тиск, аби вибити зізнання.

Отримані травми спричинили тяжкі ушкодження внутрішніх органів. Медики були змушені видалити постраждалому селезінку. Під час операції його серце зупинилося, проте після 10 хвилин реанімації роботу вдалося відновити. 

У січні 2026 року їм повідомлено про підозру за катування та умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 121 КК України).

﻿
