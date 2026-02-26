Через атаку російських ударних безпілотників у Менській і Батуринській громадах Чернігівської області постраждали люди.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

На Менщині загорівся будинок. 84-річного господаря ушпиталили. Пошкоджені сусідні оселі.

У Батуринській громаді також пошкоджене житло. Попередньо, поранений 32-річний місцевий мешканець, постраждала також 17-річна дівчина.

У селі Корюківської громади пошкоджений автомобіль та господарська будівля споживчого товариства через удар FPV-дрона.

У Семенівській громаді "молнія" влучила по обʼєкту енергетики.

Усього росіяни за добу обстріляли область 35 разів, пролунали 58 вибухів.

Фото: t.me/chernigivskaODA Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області