"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Через атаку російських дронів у Чернігівській області є троє поранених

Загалом росіяни за добу 35 разів обстріляли регіон.

Через атаку російських дронів у Чернігівській області є троє поранених
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Фото: t.me/chernigivskaODA

Через атаку російських ударних безпілотників у Менській і Батуринській громадах Чернігівської області постраждали люди. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. 

На Менщині загорівся будинок. 84-річного господаря ушпиталили. Пошкоджені сусідні оселі. 

У Батуринській громаді також пошкоджене житло. Попередньо, поранений 32-річний місцевий мешканець, постраждала також 17-річна дівчина. 

У селі Корюківської громади пошкоджений автомобіль та господарська будівля споживчого товариства через удар FPV-дрона. 

У Семенівській громаді "молнія" влучила по обʼєкту енергетики. 

  • Усього росіяни за добу обстріляли область 35 разів, пролунали 58 вибухів.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Фото: t.me/chernigivskaODA
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Фото: t.me/chernigivskaODA
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

﻿
