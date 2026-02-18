СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося

Слідчі дії мали пройти за однією з адрес, пов'язаних зі злочинною організацією, але там виявився законспірований командний пункт, який нещодавно розмістили.

У Службі безпеки прокоментували озвучену колишнім головнокомандувачем, послом України в Великій Британії Валерієм Залужним заяву про спробу обшуків у його командному пункті. У пресслужбі СБУ в коментарі LB повідомили, що в той час слідчі дії проходили за велико кількістю адрес в межах іншого кримінального провадження – стосовно боротьби з організованою злочинністю.

Одна з адрес, що фігурувала в провадженні, виявилася законспірованим нещодавно розміщеним командним пунктом Валерія Залужного. Обшуку там не проводили.

“По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена”, – сказали пресслужбі.

Контекст

Зазначені події відбувалися ще в 2022-му, але ексголовком розповів про них лише зараз у інтерв’ю для AP. Він сказав, що спецслужбісти прийшли до його командного пункту після того, як він мав напружену зустріч із президентом України.

Залужний сказав, що тоді при працівниках СБУ зателефонував тодішньому голові ОП Андрію Єрмаку і сказав, що даватиме відсіч. Також він подзвонив голові СБУ Василю Малюку, і той пообіцяв розібратися і сказав, що йому про ці дії нічого невідомо.

З судових документів зрозуміло, що обшуки мали пройти в стриптиз-клубі, ймовірно пов'язаному зі злочинним угрупованням. Але він не працював від початку повномасштабної війни.