Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося

Слідчі дії мали пройти за однією з адрес, пов'язаних зі злочинною організацією, але там виявився законспірований командний пункт, який нещодавно розмістили. 

СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Валерій Залужний
Фото: Валерій Залужний

У Службі безпеки прокоментували озвучену колишнім головнокомандувачем, послом України в Великій Британії Валерієм Залужним заяву про спробу обшуків у його командному пункті. У пресслужбі СБУ в коментарі LB повідомили, що в той час слідчі дії проходили за велико кількістю адрес в межах іншого кримінального провадження – стосовно боротьби з організованою злочинністю. 

Одна з адрес, що фігурувала в провадженні, виявилася законспірованим нещодавно розміщеним командним пунктом Валерія Залужного. Обшуку там не проводили. 

“По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена”, – сказали пресслужбі.

Контекст

Зазначені події відбувалися ще в 2022-му, але ексголовком розповів про них лише зараз у інтерв’ю для AP. Він сказав, що спецслужбісти прийшли до його командного пункту після того, як він мав напружену зустріч із президентом України. 

Залужний сказав, що тоді при працівниках СБУ зателефонував тодішньому голові ОП Андрію Єрмаку і сказав, що даватиме відсіч. Також він подзвонив голові СБУ Василю Малюку, і той пообіцяв розібратися і сказав, що йому про ці дії нічого невідомо.

З судових документів зрозуміло, що обшуки мали пройти в стриптиз-клубі, ймовірно пов'язаному зі злочинним угрупованням. Але він не працював від початку повномасштабної війни.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies