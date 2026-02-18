Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Помер 83-річний херсонець, який потрапив під атаку РФ минулого тижня

Чоловік помер у лікарні.

Помер 83-річний херсонець, який потрапив під атаку РФ минулого тижня
Фото: Ксенія Новицька

Сьогодні в лікарні помер 83-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл у Корабельному районі минулої п’ятниці. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Чоловік був на вулиці, коли російські окупанти вдарили по житловому кварталу.

Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого, але травми виявилися смертельними.

“Співчуття рідним та близьким загиблого”, – зазначив Шанько.

  • Вчора через російську агресію поранення отримали шестеро мешканців Херсонської області. 
  • Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.
  • Також окупанти понівечили банківську установу, адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.
﻿
