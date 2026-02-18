Помер 83-річний херсонець, який потрапив під атаку РФ минулого тижня

Сьогодні в лікарні помер 83-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл у Корабельному районі минулої п’ятниці.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Чоловік був на вулиці, коли російські окупанти вдарили по житловому кварталу.
Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого, але травми виявилися смертельними.
“Співчуття рідним та близьким загиблого”, – зазначив Шанько.
- Вчора через російську агресію поранення отримали шестеро мешканців Херсонської області.
- Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.
- Також окупанти понівечили банківську установу, адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.