Помер 83-річний херсонець, який потрапив під атаку РФ минулого тижня

Сьогодні в лікарні помер 83-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл у Корабельному районі минулої п’ятниці.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Чоловік був на вулиці, коли російські окупанти вдарили по житловому кварталу.

Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого, але травми виявилися смертельними.

“Співчуття рідним та близьким загиблого”, – зазначив Шанько.