Усіх раніше взяли у полон.

Ще 5 зрадників, які воювали проти України, отримали по 15 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.

Усіх взяли у полон під час запеклих боїв на Покровському, Новопавлівському, Сіверському та Курському напрямках.

Серед засуджених – 32-річний мешканець Донецька, який спочатку приєднався до 112-го стрілецького полку РФ, а потім до окремого штурмового загону рашистів під назвою «Шторм».

Перебуваючи на посаді командира взводу, він командував ворожим підрозділом під час захоплення Первомайського на Покровському напрямку. Після цього він займався мінуванням місцевості на околицях тимчасово окупованої громади.

Згодом його перекинули до Бахмутського району Донеччини, де поблизу селища Нью-Йорк він потрапив у полон як єдиний вцілілий.

Інший – з міста Макіївка, який у лавах 91-го стрілецького полку РФ будував фортифікаційні споруди для рашистів у Волноваському районі, а потім воював проти українських військ поблизу селища Зеленівка на Новопавлівському напрямку.

Ще один – 47-річний мешканець тимчасово окупованого Севастополя, який виїхав до Московської області, де у військкоматі міста Одинцово підписав контракт з міноборони РФ.

Після нетривалого курсу підготовки на полігонах, його призначили стрільцем у складі 810-ї окремої бригади морської піхоти країни-агресора. У лавах ворожого з’єднання він штурмував позиції Сил оборони під Суджею на Курському напрямку.

Четвертий засуджений – 28-річний мешканець міста Щолкіне у тимчасово окупованому Криму. За матеріалами справи, він перебував у лавах взводу протитанкових ракетних комплексів 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, у складі якої воював у Суджанському районі.

Останній – мешканець Сорокине на Луганщині, який у складі 123-ї мотострілецької бригади рашистів обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони поблизу Сіверська у Донецькій області.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав їх винними за двома статтями Кримінального кодексу України: