На Київщині затримали раніше судимого чоловіка біля ТЕС. На його телефоні знайшли чат з куратором від ГРУ

Йому загрожує довічне за держзраду.

Фото: СБУ

У Київській області затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі даних про ТЕС російській розвідці. Про це повідомляє СБУ. 

За інформацією слідства, 26-річний житель Фастівського району, який раніше відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини, збирав дані про стан однієї з теплових електростанцій після попередніх обстрілів. Він фотографував об’єкт і мав передавати інформацію куратору через анонімний чат у Telegram.

Чоловіка затримали біля енергооб’єкта під час збору інформації. У нього вилучили смартфон із фотографіями та листуванням.

Слідство вважає, що підозрюваний отримав завдання від представника російської воєнної розвідки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

