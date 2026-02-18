Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

СБУ заявила про викриття 17-річної жительки Харкова, яку підозрюють у підготовці терактів за завданням ФСБ.

За даними слідства, дівчину затримали під час комендантської години, коли вона забирала саморобний вибуховий пристрій зі схованки біля сміттєвих контейнерів.

Правоохоронці вважають, що вона мала перевезти вибухівку до центру міста та залишити її для дистанційного підриву. За версією слідства, підозрювану завербували через Telegram-канал із пропозиціями підробітку.

Під час обшуків у неї вилучили готовий вибуховий пристрій, хімічні речовини, компоненти для виготовлення ще однієї вибухівки та смартфон для зв’язку з куратором.

Дівчині повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.