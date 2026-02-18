«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові затримали неповнолітню із саморобною бомбою. Її підозрюють у підготовці серії вибухів на замовлення ФСБ

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Харкові затримали неповнолітню із саморобною бомбою. Її підозрюють у підготовці серії вибухів на замовлення ФСБ
Підозрювана
Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття 17-річної жительки Харкова, яку підозрюють у підготовці терактів за завданням ФСБ.

За даними слідства, дівчину затримали під час комендантської години, коли вона забирала саморобний вибуховий пристрій зі схованки біля сміттєвих контейнерів.

Правоохоронці вважають, що вона мала перевезти вибухівку до центру міста та залишити її для дистанційного підриву. За версією слідства, підозрювану завербували через Telegram-канал із пропозиціями підробітку.

Під час обшуків у неї вилучили готовий вибуховий пристрій, хімічні речовини, компоненти для виготовлення ще однієї вибухівки та смартфон для зв’язку з куратором.

Дівчині повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies