​Залужний розповів про спробу обшуку в його кабінеті в 2022 році, після якої він телефонував Єрмаку і Малюку

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний вперше розповів про спробу обшуку в командному пункті у 2022 році.

Про це він сказав в інтерв'ю AP News.

За словами Залужного, це сталося після того, як він вийшов з напруженої наради в штабі президента Володимира Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві. За кілька годин туди прибули працівники СБУ, аби провести обшук. На той момент там перебувало більше 10 британських офіцерів.

За словами Залужного, силовики не сказали, що вони шукають, і він завадив їм переглядати документи та комп'ютери.

У присутності агентів він зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та попередив: "Я сказав Єрмаку, що відбию цей напад, бо знаю, як воювати".

Потім Залужний зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, щоб дізнатися, що відбувається. За словами ексголовкома, Малюк сказав, що нічого не знає про обшуки, і пообіцяв розібратися.

Пізніше Залужний дізнався, що за кілька днів СБУ звернулася до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, який отримало агентство AP, ішлося про намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація. Згаданий у заяві клуб був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом і що СБУ навряд чи могла помилково визначити місцерозташування головного військового командного центру країни.