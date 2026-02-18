​Залужний розповів про спробу обшуку в його кабінеті в 2022 році, після якої він телефонував Єрмаку і Малюку

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний вперше розповів про спробу обшуку в командному пункті у 2022 році.
Про це він сказав в інтерв'ю AP News.
За словами Залужного, це сталося після того, як він вийшов з напруженої наради в штабі президента Володимира Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві. За кілька годин туди прибули працівники СБУ, аби провести обшук. На той момент там перебувало більше 10 британських офіцерів.
За словами Залужного, силовики не сказали, що вони шукають, і він завадив їм переглядати документи та комп'ютери.
У присутності агентів він зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та попередив: "Я сказав Єрмаку, що відбию цей напад, бо знаю, як воювати".
Залужний: Росія не пізніше 2030 реформує свою армію. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту
Потім Залужний зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, щоб дізнатися, що відбувається. За словами ексголовкома, Малюк сказав, що нічого не знає про обшуки, і пообіцяв розібратися.
Пізніше Залужний дізнався, що за кілька днів СБУ звернулася до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, який отримало агентство AP, ішлося про намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація. Згаданий у заяві клуб був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії.
Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом і що СБУ навряд чи могла помилково визначити місцерозташування головного військового командного центру країни.
- Неіснуючу партію Залужного часто вносять як пункт в соціологічних опитуваннях про гіпотетичні вибори. Він має стабільно високі рейтинги, зокрема і в питанні про те, чи обрали б його президентом.
- У грудні минулого року Залужний заявив, що не збирається звільнятися з посади і продовжує виконувати свої обов'язки.
- На початку цього року президент Зеленський зустрічався з ексголовкомом і обговорив із Залужним актуальні дипломатичні завдання.