​Українці більше довіряють Залужному, але голосували би за Зеленського, - опитування "Рейтингу"

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний має найвищу довіру серед політиків.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 серпня.

Так, рівень довіри до Валерія Залужного становить 74%, президенту Володимиру Зеленському довіряють 68%, а керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову – 59%.

У той же час, в разі проведення президентських виборів, найбільшу підтримку отримав би Зеленський (35% серед усіх опитаних), за Залужного проголосували би 25%.

На парламентських виборах лідирувала б умовна "Партія Залужного" (24%), друге місце займав би умовний "Блок Зеленського" (20%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7%), умовні "Партія Буданова" (6%) і "Партія Азов" (6%).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України‍. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).