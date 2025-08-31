Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Українці більше довіряють Залужному, але голосували би за Зеленського, - опитування "Рейтингу"

На парламентських виборах лідирувала би умовна "Партія Залужного", а друге місце зайняв би умовний "Блок Зеленського". 

​Українці більше довіряють Залужному, але голосували би за Зеленського, - опитування "Рейтингу"
Володимир Зеленський і Валерій Залужний (архівне фото)
Фото: Зеленський у Telegram

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний має найвищу довіру серед політиків.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 серпня.

Так, рівень довіри до Валерія Залужного становить 74%, президенту Володимиру Зеленському довіряють 68%, а керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову – 59%.

У той же час, в разі проведення президентських виборів, найбільшу підтримку отримав би Зеленський (35% серед усіх опитаних), за Залужного проголосували би 25%.

На парламентських виборах лідирувала б умовна "Партія Залужного" (24%), друге місце займав би умовний "Блок Зеленського" (20%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7%), умовні "Партія Буданова" (6%) і "Партія Азов" (6%).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України‍. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95). 

  • Рівень довіри до президента Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли – 22%). Проте вже в другій половині травня-на початку червня 2025 року рівень довіри зменшився. Згідно з результатами опитування КМІС, на початку червня Зеленському довіряло 65%, не довіряло 30%. У серпні рівень довіри до Зеленського знизився до 58%. Найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років – якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз – 59%.
