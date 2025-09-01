Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
​Унаслідок нічної атаки РФ є пошкодження у двох районах Київщини



​Унаслідок нічної атаки РФ є пошкодження у двох районах Київщини
російський дрон
Фото: Оперативне командування "Південь"

Унаслідок нічної атаки російських дронів у Київській області фіксують наслідки у двох районах.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована.

У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення.

“Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки”, ‒ додали в ОВА.

  • У трьох районах Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок атаки у ніч проти 30 серпня. Ворог атакував область ударними дронами та ракетами. У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському було пошкоджено лінію електропередач залізниці, рух потягів вже відновлено.
