​Унаслідок нічної атаки РФ є пошкодження у двох районах Київщини

Унаслідок нічної атаки російських дронів у Київській області фіксують наслідки у двох районах.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована.
У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення.
“Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки”, ‒ додали в ОВА.
- У трьох районах Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок атаки у ніч проти 30 серпня. Ворог атакував область ударними дронами та ракетами. У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському було пошкоджено лінію електропередач залізниці, рух потягів вже відновлено.