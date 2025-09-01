​Унаслідок нічної атаки РФ є пошкодження у двох районах Київщини

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства.

Унаслідок нічної атаки російських дронів у Київській області фіксують наслідки у двох районах.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована.

У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення.

“Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки”, ‒ додали в ОВА.