Головне за ніч та ранок вівторка, 2 вересня: ранкова дронова атака, понад 170 штурмів ворога

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, атака на припортову інфраструктуру на Одещині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій росіян.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 800 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1083790 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни в ніч на 2 вересня спробували вчергове атакувати припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині.

За повідомленням районної державної адміністрації, значним руйнуванням та людським жертвам вдалося запобігти. Пожежі, що виникли внаслідок падіння ударних безпілотників, було оперативно ліквідовано.

Уночі Росія провела атаку 150 дронами. Захисники знешкодили 120.

Є влучання на дев'яти локаціях та падіння уламків.

На Київщині у Білій Церкві під час нічної російської атаки із застосуванням ударних безпілотників загинула людина.

У Сумах вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Поранень дістала дитина.

Вранці 2 вересня в столиці, Київській та інших областях знову залунала сирена повітряної тривоги через атаку ворожих безпілотників.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!