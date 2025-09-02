Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок вівторка, 2 вересня: ранкова дронова атака, понад 170 штурмів ворога

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, атака на припортову інфраструктуру на Одещині.

Головне за ніч та ранок вівторка, 2 вересня: ранкова дронова атака, понад 170 штурмів ворога
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій росіян.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 800 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1083790 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни в ніч на 2 вересня спробували вчергове атакувати припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині.

За повідомленням районної державної адміністрації, значним руйнуванням та людським жертвам вдалося запобігти. Пожежі, що виникли внаслідок падіння ударних безпілотників, було оперативно ліквідовано.

Уночі Росія провела атаку 150 дронами. Захисники знешкодили 120.

Є влучання на дев'яти локаціях та падіння уламків.

На Київщині у Білій Церкві під час нічної російської атаки із застосуванням ударних безпілотників загинула людина.

У Сумах вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Поранень дістала дитина.

Вранці 2 вересня в столиці, Київській та інших областях знову залунала сирена повітряної тривоги через атаку ворожих безпілотників.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies