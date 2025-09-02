Росіяни атакували Суми. Постраждала дитина (оновлено)

У ніч на 2 вересня росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

За словами очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворог поцілив у нежитлові будівлі в Зарічному районі міста.

Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Поранень дістала дитина, повідомили в ДСНС.

“Виникла масштабна пожежа в нежитловому приміщенні. Під час гасіння займання рятувальники були змушені тимчасова призупиняти роботи через загрозу повторних ворожих ударів”, – розповіли рятувальники.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар додав, що внаслідок атаки є поранені. Станом на 2:40, загроза для регіону зберігається.