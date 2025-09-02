У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Суми. Постраждала дитина (оновлено)

Ворог влучив у нежитлові будівлі, вибухова хвиля пошкодила будинки.

Росіяни атакували Суми. Постраждала дитина (оновлено)
Наслідки удару 2 вересня
Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч на 2 вересня росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

За словами очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворог поцілив у нежитлові будівлі в Зарічному районі міста. 

Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Поранень дістала дитина, повідомили в ДСНС.

“Виникла масштабна пожежа в нежитловому приміщенні. Під час гасіння займання рятувальники були змушені тимчасова призупиняти роботи через загрозу повторних ворожих ударів”, – розповіли рятувальники.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар додав, що внаслідок атаки є поранені. Станом на 2:40, загроза для регіону зберігається.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies