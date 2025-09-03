Росіяни атакували Україну дронами і крилатими ракетами

За інформацією моніторингових каналів, ворог вивів в акваторію Чорного моря щонайменше 2 ракетоносії. Відбулися запуски "Калібрів".

Також упродовж ночі активна стратегічна авіація росіян, була інформація про ймовірні пуски крилатих ракет X-101.

Тривала і небезпека від ударних безпілотників, дрони на Житомирщині та Львівщині.

Загалом росіяни атакували дронами і ракетами Івано-Франківську, Львівську, Хмельницьку, Волинську, Рівненську, Кіровоградську, Київську області. Є пошкодження інфраструктури, в тому числі залізничної. Поранені люди.