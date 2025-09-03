Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Головне за середу, 3 вересня: обстріл Костянтинівки, майже 150 ворожих штурмів, удари по Нікополю

Бойові дії на Донеччині, 147 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський в Парижі. Яким запам’ятається 1288-й день повномасштабної війни.

Фото: тг-канал Сергія Лисака

Російські окупанти зі ствольної артилерії вбили у Костянтинівці восьмеро цивільних, ще шістьох поранили, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон. Унаслідок ворожих атак загинули три жінки і п’ятеро чоловіків. До лікарні забрали поранених. Постраждалі перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині.

Через обстріли пошкоджено приватний і багатоквартирні будинки, фасад магазину, торговельні павільйони.

Цього ж дня російські війська атакували FPV-дроном цивільний автобус в Костянтинівці Донецької області, троє людей зазнали поранень.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 вересня відбулося 147 бойових зіткнень.

Найбільша кількість - на Покровському (49) та Лиманському (34) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 вересня – в новині.

Дніпропетровську область російські окупанти атакували дронами та били з артилерії. У Нікополі загинули та поранені цивільні, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ударів БпЛА та артилерією цілий день здригалася Нікопольщина. Агресор атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади", — зазначається у повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинув чоловік, також постраждала 49-річна жінка.

Під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі Коаліції охочих.

Зеленський наголосив, що українська команда разом із партнерами спільно працюють заради сильної української армії, гарантій безпеки для людей. "Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", — наголосив Зеленський.

"Коаліція охочих" збереться 4 вересня у Єлисейському палаці.

Докладніше – в новині.

Тримаймося!
