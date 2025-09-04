У Сумах російські дрони атакували притулок для собак

Протягом дня російські окупанти неодноразово атакували Сумську громаду ударними дронами. Під обстрілами опинився притулок для собак.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок вечірнього удару в Ковпаківському районі Сум постраждав 62-річний чоловік. Його госпіталізували.

Такод ворожий дрон поцілив на територію притулку з собаками на околиці міста. Тварини не постраждали.

Як додає Григоров, поранень зазнав також 56-річний чоловік, він постраждав під час ворожих обстрілів удень.