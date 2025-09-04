Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Сумах російські дрони атакували притулок для собак

Унаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних.

Фото: Сумська ОВА

Протягом дня російські окупанти неодноразово атакували Сумську громаду ударними дронами. Під обстрілами опинився притулок для собак.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок вечірнього удару в Ковпаківському районі Сум постраждав 62-річний чоловік. Його госпіталізували.

Такод ворожий дрон поцілив на територію притулку з собаками на околиці міста. Тварини не постраждали.

Як додає Григоров, поранень зазнав також 56-річний чоловік, він постраждав під час ворожих обстрілів удень.

  • Раніше “Сумиобленерго” повідомляли, що через удар РФ Суми та Сумський район частково знеструмлені.
