​У Білій Церкві поліція склала адмінпротоколи на батьків підлітків, які знущалися над їжаком

Діти пояснили свої дії тим, що їм було нудно.

У місті Біла Церква на Київщині поліція склала аміністративні протоколи на батьків підлітків, які знущалися над їжаком.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції та прокуратура.

Відео неправомірних дій було виявлено під час моніторингу мережі Інтернет. На ньому хлопець вдарив їжака ногою, внаслідок чого тварина відлетіла вбік. Дівчина, яка перебувала поруч, знімала це на камеру мобільного телефону та при цьому нецензурно висловлювалась.

Підлітки пояснили свої дії тим, що їм було нудно, проте зазначили, що не усвідомлювали можливих наслідків.

Білоцерківським РУП ГУНП в Київській області проведено перевірку за вказаним фактом та встановлено неповнолітніх учасників події. На батьків підлітків складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Життю тварини наразі нічого не загрожує.

З 2017 року Україна посилила покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Так, знущання з тварин, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на термін до шести місяців або обмеженням волі на термін до трьох років. Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на термін від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, вчинені з особливою жорстокістю або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років.