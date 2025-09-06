На Тернопільщині розпочали перепоховання останків, віднайдених під час пошукових робіт у Пужниках

У заході беруть участь представники влади України та Польщі та близько 40 нащадків жителів колишнього села Пужники.

У Тернопільській області сьогодні, 6 вересня, пройшла церемонія перепоховання віднайдених під час пошукових робіт у Пужниках останків, передає Укрінформ.

У заході беруть участь представники влади України та Польщі та близько 40 нащадків жителів колишнього села Пужники.

Українську делегацію у Пужниках представляє тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

До складу польської делегації, яку очолює маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава- Блонська, увійшли міністр культури та національної спадщини РП Марта Ценковська, тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасевич, генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Анна Новаковська.

Під час церемонії перепоховання відбулася свята меса римо-католицького обряду.

Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки, за словами очільника польської команди науковців - генетика з Поморського медичного університету в Щецині професора Анджея Оссовського, ДНК-дослідження останків ще не завершені.

"Перші результати ідентифікації ми повинні отримати вже наприкінці цього року. Ми маємо ДНК-профілі усіх останків, поодинокі ще досліджуємо, маємо також ДНК членів їхніх родин, які мешкають у Польщі. З огляду на те, що серед жертв є близькі родичі, то персональна ідентифікація останків вимагає дуже складних математичних розрахунків. Ми вже знаємо, що маємо останки (людей) з конкретних родин, але персональна ідентифікація потребує часу. Наступні результати ідентифікації залежатимуть від того, чи знайдемо їхніх родичів (мається на увазі живих), оскільки без них не буде змоги ідентифікувати всіх. Ми не маємо родичів усіх жертв і зараз шукаємо їхні родини", - зазначив Оссовський.

Віднайдені останки перепоховають на первинному місці захоронення, де проводили ексгумаційні роботи - на старому кладовищі у колишньому селі Пужники.

Ексгумаційні роботи на території колишнього села Пужники тривали з 23 квітня до 5 травня 2025 року. Їх проводила спільна українсько-польська експедиція під фаховим і безпековим наглядом української сторони. Під час ексгумації виявлено останки 42 людей. У Польщі проводили їх ДНК-дослідження.

Переговори між Україною та Польщею щодо проведення ексгумаційних робіт тривали з минулого року. Наприкінці листопада 2024 року під час спільної пресконференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги було оголошено про скасування мораторію на пошук та ексгумацію останків громадян Польщі, похованих на території України, який діяв з 2017 року.

У січні 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало згоду на ексгумацію у Пужниках.