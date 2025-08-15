У Польщі арештували на 3 місяці двох підозрюваних у вандалізмі українських підлітків

Польські правоохоронці звинувачують двох 17-річних українців в розміщенні «прапорів Бандери» та «гасел, що пропагують нацистську ідеологію» на фасадах будівель та пам'ятників, присвячених жертвам Волинської трагедії.

Правоохоронні органи Польщі взяли під варту підозрюваних у скоєнні актів вандалізму українців терміном на три місяці.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Укрінформ.

«За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці. Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що справа перебуває на контролі консульської установи.

Раніше поліція Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють в актах вандалізму та розпалюванні національної ворожнечі. Посольство України засудило акти вандалізму проти місць пам’яті на території Польщі і назвало їх російською провокацією.

13 серпня поліція Вроцлава заявила про затримання двох 17-річних українців.

Польське слідство стверджує, що затримані розміщували «прапори Бандери» та «гасла, що пропагували нацистську ідеологію» на фасадах будівель та пам'ятників, присвячених жертвам Волинської трагедії.